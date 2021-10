Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/10/2021 09:00 | Atualizado 28/10/2021 09:14

Rio - Considerado um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol viveu um momento raro na última quarta-feira. Após a derrota e a eliminação para o Athletico-PR, no Maracanã, o jogador foi atingido por um copo cheio de cerveja enquanto caminhava para o vestiário. As informações são da "ESPN Brasil".

O jogador, de 25 anos, foi ofendido por torcedores dentro do estádio do Maracanã. Gabigol voltou para discutir e rebater as críticas e acabou sendo atingido pelo objetivo. O atacante vive o seu maior jejum de gols com a camisa rubro-negra. Ele não marca há oito partidas.

Eliminado da Copa do Brasil e sem vencer há quatro jogos, o Flamengo entra em campo no fim de semana mais pressionado do que nunca para enfrentar o Atlético-MG em jogo que vem sendo encarado como a final antecipada do Campeonato Brasileiro.