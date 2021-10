Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/10/2021 10:01

Rio - Eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo volta sua atenções para o Brasileiro. Neste sábado, o clube carioca vai enfrentar o Atlético-MG em jogo decisivo da competição. Porém, o Rubro-Negro não irá contar com o retorno de Arrascaeta. O uruguaio ainda não tem condições físicas de estar em campo.

O jogador se lesionou durante partida do Uruguai pelas Eliminatórias e não atua desde o começo do mês. Ele teve uma contusão de grau 2 na coxa. O Flamengo não quer correr risco de o meia sofrer nova lesão e o uruguaio só voltará a atuar quando estiver 100% fisicamente.

A partida deverá marcar o retorno de David Luiz ao time titular do Flamengo. O jogador se lesionou no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Barcelona, de Guayaquil, e foi preparado para retornar na partida decisiva contra o Atlético-MG.

Sem muito tempo para pensar após a eliminação da Copa do Brasil, o Flamengo tem mais uma "decisão" neste sábado, diante do Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. Caso perca o duelo, o Rubro-Negro vê as poucas chances de títulos diminuírem bastante, pois o time mineiro é o atual líder e está com 13 pontos na frente dos cariocas.