Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/10/2021 12:31

Rio - A pressão sobre Renato Gaúcho aumentou ainda mais após a derrota para o Athletico-PR no Maracanã. Mauro Cezar Pereira voltou a fazer críticas ao rendimento da equipe sob o comando do técnico. Na opinião do jornalista, o Flamengo atual é o pior desde que a nova diretoria assumiu o clube carioca.

"O Flamengo de Renato é a pior versão desde 2018. A classificação do Furacão foi evidentemente justa. O time tem algo que o Flamengo perdeu, organização. O Flamengo tem menos de um mês para a final da Libertadores, em Montevidéu, contra o Palmeiras", afirmou em texto no portal "UOL".

Mauro Cezar Pereira criticou o fato de Renato Gaúcho ter falado recentemente que sua função era motivar os jogadores do Flamengo. Ele detonou o trabalho do comandante.

"Entre outras pérolas, na entrevista após a derrota de sábado para o Fluminense, Renato Gaúcho disse que é pago para motivar os jogadores. Na verdade deveria treiná-los, mas sua ação não vai além disso, motivação. Não basta. É preciso saber treinar o time, o que, na prática, não faz bem", disse.