Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/10/2021 11:00

Rio - O Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil, porém, existe a avaliação de que o clube necessita de um jogador para ser uma espécie de "sombra" para Arrascaeta. O uruguaio é considerado uma peça sem substituto. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o meia Vina, de 30 anos, do Ceará, vem sendo avaliado como uma opção para 2022.

O interesse do Flamengo é antigo, mas não acabou se concretizando para esta temporada. Com passagens por Fluminense, Bahia e Athletico-PR, o jogador foi um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado, recebendo inclusive o prêmio "Craque do Brasileirão" na sua posição.

Vina tem um dos maiores salários do clube cearense e de acordo com o portal recebe na faixa dos R$ 500 mil. Além disso, o meia receberia bonificações por metas atingidas. A multa rescisória do atleta seria em torno de 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões, pela cotação atual). Seu contrato vai até dezembro de 2025.