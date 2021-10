Frequência de lesões em jogadores importantes assusta - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/10/2021 11:51

Rio - O ano ainda não acabou, mas o planejamento para 2022 já começou em muitos clubes brasileiros. O meia-atacante Gabriel Pereira, de 20 anos, é um dos destaques do Corinthians na temporada. Com contrato perto do fim, o jovem vem despertando interesse de clubes do Brasil e do exterior. De acordo com a "TNT Sports", o Flamengo é um deles.

Gabriel Pereira tem contrato com o Corinthians somente até março. Com isso, o jogador já pode assinar um pré-contrato e deixar o clube paulista sem qualquer custo. De acordo com o portal, outros clubes do futebol brasileiro também desejam o atleta: o Internacional, Athletico e São Paulo.

Apesar de ter ganhado as primeiras chances no elenco profissional em 2020, Gabriel Pereira passou um período longe das partidas no início de 2021 e voltou a ser relacionado meses atrás, já com o comando de Sylvinho. Ao todo, ele atuou em 11 jogos e marcou dois gols.