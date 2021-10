Zico destaca jogador do Flamengo 'imprescindível' e que 'faz mais falta' - Foto: Reprodução/ESPN

Zico destaca jogador do Flamengo 'imprescindível' e que 'faz mais falta'Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 28/10/2021 12:43

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico analisou o momento turbulento pelo qual o time passa. Mesmo após a eliminação na Copa do Brasil tomando um baile do Athletico-PR no Maracanã, o Galinho acredita que é o momento de manter a calma, já que a final da Libertadores se aproxima.

“Sei que todos nós flamenguistas gostaríamos de estar comemorando, no dia do flamenguista, a ida para mais uma final. Não é hora de achar que tudo tá errado. O Flamengo tem mais uma grande final pela frente e essa turma já deu muitas alegrias aos rubro-negros e merecem apoio pra ir atrás de mais um título”, escreveu nas redes sociais.

“Flamengo é raça, amor e paixão. Como é dia também de São Judas Tadeu, não custa nada sempre agradecer e pedir uma ajuda. Mesmo com aquele nosso grande time, fomos algumas vezes pedir proteção ao Santo Padroeiro do Mengão. Saudoso Padre Bessa, que rezava a missa com a camisa do Mengão por baixo da batina. Parabéns, flamenguista”, completou.