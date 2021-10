Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/10/2021 14:33

Rio - Horas após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, o atacante Gabigol divulgou uma nota sobre o acontecimentos posteriores à derrota para o Athletico-PR. O jogador se pronunciou sobre os xingamentos que seus familiares ouviram no Maracanã e também em relação ao copo arremessado em sua direção após o apito final. O ídolo rubro-negro afirmou que essa atitudes não representam o real pensamento dos torcedores do Flamengo.

"Deixei o campo chateado com a derrota, revoltado por não conseguir ajudar o meu Flamengo, e me deparei com uma cena que jamais imaginei que passaria, ser atingido por um copo, que voou em minha direção por torcedores que certamente não representam a Nação", afirmou.

Gabigol vive o seu momento mais difícil com a camisa do Flamengo. Sem marcar há oito jogos, o atacante, acostumado a ser elogiado e idolatrado pelos torcedores, passou por um momento incomum no clube carioca. O jogador afirmou que entende a cobrança, mas que não irá tolerar falta de respeito.

"Jamais aceitarei agressões, falta de respeito e xingamentos, principalmente sobre meus familiares. Minha vida é o futebol, minha vida é minha família, e a eles protegerei sempre. Estão sempre nos jogos, torcendo e cuidando de mim. Não vou tolerar, em hipótese alguma, que eles sejam alvos de agressões, ofensas e xingamentos", disse.