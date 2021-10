Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/10/2021 13:46

Rio - O Real Madrid está monitorando de perto a promessa do Flamengo Matheus França, de 17 anos. Segundo o jornal 'As', da Espanha, as atuações da estrela Rubro-Negra não têm passado desapercebidas pelo futebol europeu, deixando clubes interessados em sua contratação.

Nas últimas semanas, Matheus assinou uma prorrogação de seu contrato com o Flamengo até 2027, com uma cláusula de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 635 milhões na cotação atual), a maior da história do clube. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada em janeiro de 2022, contará com a possível presença de Matheus, algo que já é do conhecimento de times do Velho Continente.

A relação do Real Madrid com o Flamengo é muito boa no momento, o que tem permitido que transferências como as de Vinícius Júnior e Reinier fossem realizadas nos últimos anos. Outro fator que pesa a favor do time espanhol em uma possível negociação é o envolvimento de Juni Calafat, chefe do departamento internacional de futebol e recrutamento no Real Madrid. Nos últimos anos, Calafat foi o responsável pela contratação de jogadores brasileiros pelo clube merengue.

Meia-atacante, o jovem já atuou em muitas ocasiões como ponta, e coleciona passagens pela seleção brasileira de base. França é considerado uma das maiores promessas da geração de 2004, e tem como ídolo Cristiano Ronaldo.