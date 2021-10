Neto - Foto: Reprodução/Band

NetoFoto: Reprodução/Band

Publicado 28/10/2021 16:32

Rio - O apresentador Neto não gostou nada da atuação da arbitragem no passeio do Athletico-PR para cima do Flamengo, por 3 a 0, na última quarta-feira. Na opinião do ex-jogador, o VAR e a TV Globo tentaram "dar uma ajuda" para que o Rubro-Negro não fosse eliminado.

O Flamengo pensa que é o único time do mundo. O árbitro não dá pênalti no Kayser e o VAR dá. Aí dá um pênalti pro Flamengo que na verdade foi falta do Bruno Henrique no Thiago Heleno e o VAR tira”, esbravejou Neto durante "Os Donos da Bola".

“O árbitro estava louco de vontade de dar um pênalti pro Flamengo, e a TV mostrando lance toda hora. Queriam que o Flamengo passasse de todo jeito”, completou.