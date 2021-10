Neto aconselha rival do Flamengo antes de decisão da Copa do Brasil: 'Cuidado com a arbitragem' - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Neto aconselha rival do Flamengo antes de decisão da Copa do Brasil: 'Cuidado com a arbitragem' Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 28/10/2021 16:50

Rio - Ex-jogador do Corinthians e apresentador da Band, Neto ironizou os torcedores do Flamengo após a eliminação do clube carioca na Copa do Brasil. Durante a transmissão da partida na 'Rádio Craque Neto', ele ainda projetou uma derrota do clube carioca na final da Libertadores.

"Cadê o Mengão Malvadão? Onde está você, Mengão Malvadão? Fica esperto, Flamengo! Cuidado, viu? O Palmeiras vai ganhar de vocês", ironizou.



O apresentador comemorou a vitória do Athletico-PR e aproveitou para parabenizar o ex-técnico do Vasco e do Botafogo, Alberto Valentim, que comanda o clube paranaense.



"Resultado bom para a felicidade dos torcedores do Athletico e minha também. O Flamengo reclama de tudo. Ah se fosse o Corinthians, mostravam tudo. O Athletico está jogando muito. Alberto Valentim, nunca critiquei. Que fase vive o Athletico (...) Tem que respeitar, é time grande", disse.