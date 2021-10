Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/10/2021 17:58

Rio - O Atlético-MG fará o possível para ter sua torcida no confronto decisivo contra o Flamengo, no próximo sábado, no Maracanã. Nesta quinta-feira, o clube entrou com um pedido no STJD para que o Rubro-Negro libere 10% da carga para seus torcedores.

O Galo já havia feito o pedido diretamente ao Flamengo, mas não obteve resposta e por isso recorreu ao STJD. O time mineiro alega estar amparado pelo Regulamento Geral de Competições da CBF.

Veja a nota oficial do Atlético:

“O Atlético entrou com pedido de liminar no STJD, hoje, 28/10, solicitando que o Flamengo cumpra o previsto no Regulamento Geral de Competições da CBF e disponibilize ingressos para a torcida do Galo, no jogo deste sábado, 30/10, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.



O Galo não teve resposta do Flamengo em relação ao ofício enviado para o clube carioca, na última quinta-feira, dia 21/10, no qual solicitava a disponibilização da carga de até 10% dos ingressos disponíveis para o jogo do próximo final de semana, nos termos do artigo 87 do RGC 2021.



Ressalte-se que, no dia 18/10, a CBF publicou atualização no Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios, em suas competições, liberando a presença de torcedores visitantes nos estádios que já recebem público.



O Galo não medirá esforços para assegurar a presença da Massa Atleticana em seus jogos, dentro ou fora de Belo Horizonte.”