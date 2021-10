Frequência de lesões em jogadores importantes assusta - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/10/2021 10:50

Rio - Com Renato Gaúcho pressionado, nomes de possíveis substitutos vem sendo ventilados no Flamengo. Um deles foi Reinaldo Rueda. Atual técnico da seleção colombiana, ele acabou sendo descartado pelo clube carioca. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Reinaldo Rueda passou pelo Flamengo na temporada de 2017. Ele viveu altos e baixos no Rubro-Negro e acabou sendo marcado pelos vice-campeonatos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Deixou o clube carioca no ano seguinte para assumir o Chile e atualmente treina a Colômbia.

Após a derrota na semifinal da Libertadores para o Athletico-PR, Renato Gaúcho passou a ficar em situação delicada no Flamengo. O comandante chegou a pedir demissão, mas acabou sendo convencido pela cúpula de futebol rubro-negra a continuar no cargo.