Publicado 29/10/2021 10:00

Rio - O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista dos Canais Disney, Zinho, abordou o assunto envolvendo o pedido de demissão de Renato Gaúcho do clube carioca. A diretoria não aceitou e acabou mantendo o técnico. O tetracampeão questionou a maneira como isso aconteceu.

"Eu gostaria de ouvir do Renato, do Braz como foi isso. Uma coisa é pedir para sair, outra é no calor do vestiário. Ali não era o momento para ter essa conversa. Está todo mundo ferido. Você acha que alguém estava satisfeito? Ninguém", afirmou.

Além disso, Zinho ainda afirmou que gostaria de saber o que motivou o treinador a pensar em deixar o cargo logo após o resultado negativo contra o Athletico-PR, no Maracanã.

"E está errado o Renato chamar no vestiário e o diretor aceitar. É no calor da emoção, triste, pressão aumentando. Gostaria de saber se ele pediu ou se ele falou que gosta do Flamengo, se disse a pressão, eu assumo isso se quiserem tomar atitude. Muita calma nessa hora", finalizou.