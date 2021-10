Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/10/2021 09:00 | Atualizado 29/10/2021 09:06

Rio - O nome do técnico André Villas-Boas estaria novamente sendo ventilado no Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o português é considerado um sonho de consumo do clube carioca e empresário o Giuliano Bertolucci, maior parceiro do Flamengo no mercado da bola, é grande entusiasta da ida do comandante para o Rubro-Negro.

No entanto, o site afirma que não há qualquer negociação ou conversa do Flamengo com o técnico. No entanto, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spinde0,l tem bom relacionamento com o estafe de Villas-Boas. Renato Gaúcho vem sendo pressionado pelos resultados ruins.

Recentemente, o treinador rejeitou ofertas de clubes como o CSKA de Moscou, Dínamo de Kiev e Fiorentina. Há algumas dificuldades em uma possível negociação. Uma delas é que o comandante não pretende ganhar menos de 550 mil euros (R$ 3,5 milhões, pela cotação atual) para comandar uma equipe da América do Sul. O valor é considerado acima do orçamento do Flamengo. Outra é que o técnico não abre mão de levar seus “homens de confiança”: os auxiliares Ricardo Carvalho e Luís Martins, os analistas de desempenho Daniel Souza e José Fontes, os preparadores José Mário Rocha e Pedro Silva, e o fisioterapeuta Eduardo Santos.

O último trabalho de André Villas-Boas foi pelo Olympique de Marselha. De acordo com o portal, o treinador tem como desejo dirigir uma seleção na Copa do Mundo de 2022. Além do clube francês, o português já passou por Chelsea, Porto, Inter de Milão e Tottenham.