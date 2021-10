Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/10/2021 18:36 | Atualizado 29/10/2021 18:44

Rio - Nesta sexta-feira, antes do treino, Gabigol se reuniu e conversou com torcedores do Flamengo na entrada do CT do Ninho do Urubu. O jogador, vale lembrar, foi agredido por um copo de cerveja no Maracanã após a eliminação da Copa do Brasil. Além disso, sua mãe foi hostilizada do lado de fora do estádio.



Dessa forma, durante a tarde da última quinta-feira, Gabigol publicou, através das redes sociais, uma nota de repúdio pelos fatos ocorridos após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR. No vídeo publicado pelo jornalista Wesley Ramon é possível ver o atacante se dirigindo à entrada do Ninho para conversar com torcedores.



Fora isso, o presidente Rodolfo Landim também esteve presente no Ninho do Urubu, conforme informou inicialmente o "ge". O mandatário foi até o CT para buscar resolver a crise entre o departamento médico e o de futebol do clube.

Ao mesmo tempo que busca controlar a crise interna, o Flamengo se prepara para enfrentar o Atlético-MG neste sábado, às 19h, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.