Walter CasagrandeFoto: Reprodução/Globoplay

Publicado 29/10/2021 16:45

Rio - O ex-jogador da seleção brasileira, Walter Casagrande fez uma avaliação do trabalho de Renato Gaúcho até o momento. Em texto divulgado no "globoesporte.com", o comentarista admitiu que não esperava o desempenho ruim do Flamengo sob o comando do ex-atacante.

"Eu acreditava que o Renato, no Flamengo, fosse consolidar sua carreira como treinador, se projetando para ser o próximo técnico da seleção brasileira, mas está acontecendo tudo ao contrário", afirmou.

Neste sábado, o Flamengo volta aos gramados em partida contra o Atlético-MG, no Maracanã. Na opinião de Casagrande, a partida deverá definir os rumos do Campeonato Brasileiro.

"Para mim, o jogo entre Flamengo e Atlético-MG, neste sábado, vai definir a estrada final do Brasileirão. Com uma vitória, o time do Renato talvez ainda consiga entrar na disputa pelo título. Já um empate ou uma vitória da equipe do Cuca, na minha opinião, decide o campeonato", disse.