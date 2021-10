Jorge Jesus deixou saudades no Flamengo - Luciano Belford

Publicado 29/10/2021 11:29

Rio - O técnico Jorge Jesus deu entrevista antes do confronto em casa contra o Estoril, no próximo sábado. Porém, o assunto da coletiva foi os pedidos da torcida do Flamengo por um retorno, diante da insatisfação com o técnico Renato Gaúcho.



Na derrota para o Athletico-PR, os torcedores xingaram o atual treinador e pediram o retorno do português. Questionado sobre o tema, ele até tentou desviar o assunto, mas admitiu que se emocionou com o reconhecimento.



"O que é importante para mim é que sou o treinador do Benfica. Eu e o Benfica temos objetivos bem definidos, queremos conquistar títulos. Quero que a águia voe alto. O Benfica está no meu pensamento hoje, amanhã e todos os dias. Mas se fico satisfeito a ver um clube do qual eu já saí me dar carinho? Só se fosse insensível é que não ficava. Como não sou, é claro que são imagens que me tocam", apontou.



Questionado sobre um possível retorno ao rubro-negro, ele deixou o futuro em aberto. "Não admito regresso nenhum. A minha mala está sempre feita, porque o treinador vive de resultados. Não se pode ter um projeto definido, porque os resultados definem os momentos dos treinadores. Importante é o Benfica, sei bem o que quero. O futuro, não sei", referiu.