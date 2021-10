Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 29/10/2021 17:20

Rio - O Flamengo vive um momento de pressão após quatro jogos sem vencer na temporada, culminando com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Em seu perfil oficial no Twitter, Mauro Cezar Pereira criticou o presidente Rodolfo Lanfim pela contratação de Renato Gaúcho.

"A contratação de Renato Gaúcho teve o ok do presidente. Se as coisas vão mal, Landim é tão, ou mais, responsável pelo pífio cenário técnico quanto o departamento de futebol", afirmou.

O técnico vem sendo questionado pelo desempenho ruim do Flamengo nas últimas partidas. Renato chegou a colocar o cargo à disposição, mas acabou sendo convencido a permanecer no clube ao menos até o próximo jogo.

Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG em jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Maracanã e é considerada uma "final" envolvendo a luta pelo título da competição.