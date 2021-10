Renato no olho do furacão: semifinal contra o Athletico-PR - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato no olho do furacão: semifinal contra o Athletico-PR Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/10/2021 12:31

Crespo foi campeão estadual nesta temporada Reprodução/ São Paulo Rio - A pressão sobre Renato Gaúcho no comando do Flamengo está cada vez maior e com isso começam a surgir especulações de nomes para substituí-lo em caso de demissão. Para o apresentador Milton Neves, a aposta deveria ser em Hernán Crespo, que deixou o São Paulo recentemente.

“Se eu estivesse na pele dos cartolas rubro-negros, pensaria rápido e faria uma contratação certeira para mudar o clima para a final e também já preparar o time da Gávea para o ano que vem. Ou seja, contrataria agora mesmo Hernán Crespo, que demonstrou no São Paulo dar resultado em um curto período e, com um elenco mais completo, como o do Mengão, pode também render no decorrer da temporada 2022”, escreveu Milton em seu blog no "UOL".

A situação está tão delicada que Renato Gaúcho chegou a entregar o cargo após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, na última quarta-feira, no Maracanã. No entanto, os cartolas rubro-negros decidiram mantê-lo no comando.