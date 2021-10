Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras - Reprodução

Final da Libertadores entre Flamengo e PalmeirasReprodução

Publicado 30/10/2021 12:02

Rio - Faltando menos de um mês para a grande final da Libertadores, o Flamengo divulgou neste sábado as primeiras informações sobre a venda de ingressos. Depois que os bilhetes disponibilizados pela Conmebol se esgotaram em minutos, quem quiser ir para a partida decisiva, terá que adquirir as entradas pelo clube.

Na manhã deste sábado, a diretoria Rubro-Negra informou que a venda dos ingressos vai ser restrita a sócios-torcedores do clube. Além disso, terão que ser os sócios titulares, com cadastros ativos e adimplentes até as 16h de hoje.

A tendencia é que as vendas tenham início nesta segunda feira. Entretanto, o clube ainda não forneceu maiores informações. A torcida Rubro-Negra vai ficar posicionada na Tribuna Colombes, do Estádio Centenário. O preço estabelecido pela Conmebol é de 200 dólares, cerca de 1,2 mil reais na atual cotação.