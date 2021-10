Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/10/2021 20:30

Rio - O Flamengo está vivendo um dos momentos mais complicados dos últimos meses. Após a eliminação na Copa do Brasil e a queda do rendimento da equipe na temporada, o clube carioca vive tempos tão complicados que até mesmo a final da Libertadores que irá acontecer no dia 27 de novembro tem ficado em segundo plano. O repórter da Rede Globo, Eric Faria, disparou contra a crise atual do Rubro-Negro.

"Um clube passou 38 anos atrás de um novo titulo da Libertadores. Durante esse tempo passou por momentos constrangedores. Ai, consegue o 2° titulo e 2 anos depois vai disputar novamente a final. O que acontece? Esse clube arruma uma crise e trata a Libertadores como uma Taça GB", escreveu no Twitter.

Flamengo e Palmeiras disputam a decisão da Libertadores em jogo único que acontece no dia 27 de novembro. A partida será em Montevidéu e os dois clubes lutam pelo terceiro título do torneio.