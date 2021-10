Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

30/10/2021

Rio - Flamengo e Atlético-MG fazem neste sábado (30), às 19h, no Maracanã, um dos principais duelos desta edição do Brasileirão. Além da batalha no gramado, as duas diretorias vêm travando uma disputa nos bastidores por conta de ingressos. Durante a semana, a gestão Rubro-negra dificultou a presença de torcedores mineiros e, antes do confronto, torcedores atleticanos foram vistos comprando bilhetes destinados ao setor do clube carioca.

Após o Flamengo impedir a presença de visitantes, o STJD liberou a comercialização de ingressos para os torcedores do clube mineiro. Apesar disso, de acordo com o portal "Urubu Interativo", diversos torcedores do Atlético-MG foram impedidos de prosseguir a viagem rumo ao Rio de Janeiro e foram barrados pela Polícia Militar na cidade de Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

Com isso, alguns torcedores do Galo se aventuraram e foram flagrados comprando ingressos para o setor destinado à torcida do Flamengo. A expectativa por milhares de torcedores do líder do Brasileirão era grande.

O Atlético-MG, vendo a dificuldade de conseguir ter seus adeptos no Maracanã neste sábado, publicou nota oficial criticando a postura do Flamengo e classificando como conduta antidesportiva. Neste sábado, antes do duelo, a diretoria Rubro-negra, também em nota, rechaçou as alegações feitas pelo rival e afirmou que se preocupa com as questões de segurança no estádio.