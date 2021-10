Renato Gaúcho Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/10/2021 11:02

Rio - A eliminação para o Athletico-PR, no Maracanã, causou fortes efeitos no Flamengo. Após a partida, o treinador Renato Gaúcho colou o cargo à disposição, mas foi bancado pela diretoria Rubro-Negra. Embora os dirigentes cariocas entendam que essa não é a hora de trocar de técnico, uma sondagem por novos nomes já teve início de forma indireta.

Segundo informações do portal "Gazeta Esportiva", o Flamengo tem usado pessoas de fora do clube para iniciar contatos em busca de um novo treinador. Entretanto, as possibilidades são poucas no mercado.

Um nome de consenso entre os diretores Rubro-Negros é do português André Villas-Boas, que é ex-auxiliar de José Mourinho dos tempos de Porto, Chelsea e Inter de Milão. O europeu está livre no mercado desde que saiu do Olympique de Marselha, mas seu alto salário - mais de 3 milhões de reais por mês - é fora da realidade de qualquer clube brasileiro.

O treinador do Braga, de Portugal, Carlos Carvalhal é outro nome que agrada a diretoria do Flamengo. Porém, seu contrato com o time europeu vai até metade de 2022, e teria que ser rescindido. Além dele, o nome de Reinaldo Rueda, que já passou pelo time carioca em 2017, também foi ventilado.

Caso o Flamengo seja derrotado pelo Atlético-MG neste sábado, no Maracanã, a tendencia é que a situação de Renato fique insustentável no clube. O resultado negativo pode tirar de vez o time carioca da disputa pelo tri do Brasileirão. Como se isso não bastasse, seria a primeira vez desde 2016 que o time ficará cinco partidas sem vitória.