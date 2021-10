Frequência de lesões em jogadores importantes assusta - Alexandre Vidal/Flamengo

Frequência de lesões em jogadores importantes assustaAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/10/2021 17:30

Rio - O lateral-esquerdo Ramon, de 20 anos, é um dos jogadores mais queridos dos torcedores do Flamengo e uma promessa para a posição. No entanto, o futuro do atleta poderá ser distante do Rio. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o Bragantino tem interesse na contratação do atleta.

Segundo o site, não há qualquer conversa do Flamengo com o clube paulista pelo atleta, porém, o Bragantino observa e poderá fazer uma oferta. Vale lembrar que com o patrocínio da Red Bull, o finalista da Sul-Americana tem se especializado em contratar jovens da base de grandes clubes brasileiros.

O próprio Flamengo já fez negócio com o Bragantino envolvendo o zagueiro Natan. O defensor foi emprestado ao clube paulista com clausula para compra. Após 20 jogos atuando em 45 minutos pelo clube paulista, o Braga desembolsou R$ 22 milhões e contratou o jovem em definitivo.

Ramon já recebeu assédio de clubes brasileiros e estrangeiros em 2021. Chapecoense e Sport tentaram a contratação do lateral por empréstimo, mas o atleta não se interessou pelo projeto das equipes. Além disso, a Roma, da Itália, e o Porto, de Portugal, buscaram informações sobre o jovem.