Torcedores do Flamengo no MaracanãPaula Reis / Flamengo

Publicado 30/10/2021 20:01

Rio - Uma confusão marcou os arredores do Maracanã neste sábado, dia de Flamengo e Atlético-MG no Brasileiro. Após comprarem ingressos para a partida, os atleticanos foram impedidos de entrar no estádio pela Polícia Militar. Porém, uma confusão envolvendo os torcedores de ambos os clubes acabou acontecendo.

Após a briga envolvendo os torcedores, a PM autorizou a entrada dos torcedores do Atlético-MG. Os alvinegros puderam entrar no Maracanã aos 35 minutos do primeiro tempo da partida do Campeonato Brasileiro.

Flamengo e Atlético-MG vem travando uma batalha por conta dos ingressos para a partida. O Galo, vendo a dificuldade de conseguir ter seus torcedores no Maracanã neste sábado, publicou nota oficial criticando a postura do Rubro-Negro e classificando como conduta antidesportiva.

Neste sábado, antes do duelo, a diretoria rubro-negra, também em nota, rechaçou as alegações feitas pelo rival e afirmou que se preocupa com as questões de segurança no estádio.