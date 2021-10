Torcedores do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 30/10/2021 22:00

Rio - Campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, o ex-zagueiro Ronaldo Angelim utilizou suas redes sociais para pedir cautela aos torcedores rubro-negros. O ex-jogador relembrou o seu período no clube e afirmou que o Rubro-Negro vive uma fase vencedora. Além disso, o ex-defensor pediu paciência com Renato Gaúcho.

"Flamengo, meu irmão. Na vitória, na derrota. De qualquer jeito. É Flamengo. Não tem esse negócio de ficar criticando o elenco. Esse elenco é muito bom. Tem que ter calma, dar tempo para o Renato. Tá passando por uma dificuldade normal, todo mundo passa. Na nossa época era pior. Ganhava só um Brasileiro 'véio' e estava bom. O Flamengo [hoje] briga só por coisa grande", disse.

O ex-jogador se posicionou contra as atitudes de torcedores que hostilizaram Gabigol e seus familiares após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, na última quarta-feira.

"Mas se o torcedor for cobrar, é pior. Tem que incentivar os caras. Os caras têm moral, têm história no clube. Galera, vamos incentivar os jogadores para a gente seguir firme e forte no Brasileiro e na Libertadores", disse.