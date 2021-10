Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/10/2021 21:30

Rio - Antes da vitória sobre o Atlético-MG no Maracanã, Renato Gaúcho foi questionado sobre o pedido de demissão após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Em contato com o "Premiere", o técnico preferiu despistar sobre o ocorrido.

"Prefiro não comentar sobre esse assunto. Esse assunto é meu, do Braz, do Spindel e do presidente", disse o técnico, que comandou o Flamengo na vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Maracanã.

Renato Gaúcho teve a pressão sobre ele aliviada com o resultado positivo neste sábado. O Flamengo estava sem vencer há quatro jogos e a derrota por 3 a 0 contra o Athletico-PR, no Maracanã, gerou muitas críticas ao técnico.