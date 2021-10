Anderson Pico agrediu maqueiro de equipe rival - Reprodução

Publicado 31/10/2021 13:00 | Atualizado 31/10/2021 13:00

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Anderson Pico, tomou uma atitude absurda na partida do seu clube no último sábado. Atualmente, o lateral-esquerdo defende o Cruzeiro, que disputa a Série A2, do Campeonato Gaúcho. Em partida contra o Lajeadense, o atleta foi expulso após agredir o maqueiro do time adversário.

Claramente simulação do maqueiro do Lajeadense no lance diante do Anderson Pico, plausível de amarelo. @GauchoInforma pic.twitter.com/7DYoXKm8Ni — Divisão de Acesso (@divisaodeacesso) October 31, 2021

Tudo começou quando o ex-jogador do Flamengo se irritou com uma decisão da arbitragem. Pico peitou o árbitro da partida, após ter sido separado da confusão por um profissional do Lajeadense, o lateral deu um soco na cara do maqueiro. Após a atitude do atleta, uma confusão generalizada aconteceu no gramado.

Anderson Pico, de 32 anos, foi revelado pelo Grêmio. Ele chegou ao Flamengo em 2014 e defendeu o clube até 2016. Além dos dois clubes, o jogador passou pelo Brasiliense e pela Chapecoense.