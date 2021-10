Cuca se envolveu em confusão - Reprodução

Cuca se envolveu em confusãoReprodução

Publicado 31/10/2021 12:32

Rio - Após a derrota para o Flamengo, o técnico Cuca perdeu a cabeça no Maracanã. Na escadaria que dá acesso ao vestiário do Atlético-MG, o treinador agrediu um funcionário do estádio. Os jogadores e a comissão técnica do clube mineiro ficaram revoltados com a "cera" do Rubro-Negro nos últimos minutos da partida.

Cuca, que teve sua pena reduzida de 4 para 2 jogos pelo STJD por chamar o árbitro seguidas vezes (e na cara dele) de "vagabundo", hoje fez isso com funcionários do Maracanã: pic.twitter.com/YybNZYRLUo — FR Notícias | Flamengo (@SiteResenha) October 31, 2021

A confusão começou em uma discussão de Cuca com membros da comissão técnico do Flamengo. Além do técnico, alguns jogadores atleticanos, como Jair e Diego Costa, participaram do conflito. Com os ânimos aflorados, um segurança fez a "barreira" para conter o treinador. Neste momento, Cuca desferiu soco contra os braços do funcionário e, em seguida, o empurrou.



O momento foi registrado pelas câmeras internas do corredor. O técnico poderá ser denunciado pelo STJD e pegar um gancho. Com dois jogos a menos, o Flamengo reduziu para 10 pontos a vantagem para o Atlético-MG, que lidera o Campeonato Brasileiro.