Rodrigo Dunshee de Abranches - Bernardo Costa / Agência O Dia

Rodrigo Dunshee de AbranchesBernardo Costa / Agência O Dia

Publicado 31/10/2021 12:14

Rio - O vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, utilizou as redes sociais para ironizar a atitude do treinador do Atlético-MG, Cuca, que se envolveu em uma confusão após o fim do jogo entre os dois clubes no Maracanã no último sábado. O técnico do Galo e os atletas reclamaram da "cera" dos jogadores do Flamengo na partida.

"Cuca é famoso por ser chorão.... Melhor ignorar", escreveu o dirigente nas redes sociais. Dunshee também criticou a atuação da arbitragem de Rodrigo Daronco na partida. "Apesar da péssima atuação do Daronco, festa rubro-negra", escreveu o dirigente do Flamengo.



O Flamengo derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã e reduziu a vantagem do clube mineiro na liderança do Brasileiro para 10 pontos. O Rubro-Negro ainda tem duas partidas a menos na competição.