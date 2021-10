David Luiz - Foto: Gilvan de Souza

David LuizFoto: Gilvan de Souza

Publicado 31/10/2021 13:50

Rio - O Flamengo deve ganhar nos próximos dias um reforço importante para o restante da temporada. O zagueiro David Luiz, recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda, já treina normalmente com o grupo e não sentiu qualquer desconforto. Apesar de estar 100%, o departamento médico do clube prega cautela em seu retorno.

Isso porque, na próxima terça-feira (2), o Rubro-negro enfrenta o Athletico-PR fora de casa. Vale lembrar que a Arena da Baixada, casa do Furacão, tem o gramado sintético, terreno que exige mais a parte física dos atletas.

Segundo apuração da reportagem, a comissão técnica do Flamengo planeja o retorno de David Luiz para a próxima sexta-feira (5), às 21h30, no Maracanã, em duelo contra o Atlético-GO.

David Luiz sentiu o problema muscular na partida de volta contra o Barcelona-EQU, pela semifinal da Libertadores. O zagueiro foi substituído ainda no primeiro tempo e teve a lesão no adutor da coxa esquerda confirmada após realização de exames de imagem.