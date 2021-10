Renato Gaúcho - Marcelo Cortes / Flamengo

Renato GaúchoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/10/2021 14:41

Rio - Renato Gaúcho, do Flamengo, foi indicado ao prêmio de melhor treinador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A lista divulgada neste domingo mostra que o comandante do Rubro-Negro Carioca concorre ao lado de nomes importantes no cenário do futebol mundial, como Guardiola, do Manchester City (ING), Thomas Tuchel, do Chelsea (ING), e Zidane (ex-técnico do Real Madrid).



Renato Gaúcho, inclusive, não é o único brasileiro na lista. Além dele, Cuca, do Atlético-MG também concorre na categoria. No futebol brasileiro, os dois estão acompanhados de Abel Ferreira, do Palmeiras.

Veja a lista completa abaixo:



1) Thomas Tuchel (Germany, Chelsea)



2) Josep Guardiola (Spain, Manchester City)



3) Mauricio Pochettino (Argentina, PSG)



4) Zinedine Zidane (France, Real Madrid)



5) Unai Emeri (Spain, Villarreal)



6) Ole Gunnar Solskjær (Norway, Manchester United)



7) Hans-Dieter Flick (Germany, Bayern)



8) Julian Nagelsmann (Germany, Leipzig)



9) Diego Simeone (Argentina, Atletico Madrid)



10) Antonio Conte (Italy, Internazionale)



11) Christophe Galtier (France, Lille)



12) Yuriy Vernydub (Ukraine, Sheriff)



13) Renato Gaúcho (Brazil, Flamengo)



14) Abel Ferreira (Brazil, Palmeiras)



15) Alexi Stival "Cuca" (Brazil, Atlético Mineiro)



16) Pitso Mosimane (equipe África do Sul / Al Ahly SC)



17) Manqoba Mngqithi (África do Sul, Mamelodi Sundowns)



18) Moeni Chaabani (Tunísia, Esp Tunis)



19) Jim Curtin (EUA, Philadelphia Union)



20) Santiago Solari (Argentina, equipe do CF America)



21) Javier Aguirre (México, CF Monterrey)



22) Juan Reynoso (Peru, equipe Cruz Azul)



23) Leonardo Jardim (Portugal, Al Hilal FC)



24) Gi dong Kim (Coreia do Sul, Pohang Steelers)