Torcedores do Flamengo no MaracanãGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 31/10/2021 15:20

Rio - Os ânimos entre Flamengo e Atlético-MG ficaram a flor da pele ao fim do jogo no Maracanã. Porém, o clima já estava tenso antes do começo da partida. O desembargue da delegação do clube mineiro no estádio não foi amigável. Após os torcedores rubro-negros hostilizarem a chegada dos rivais, o atacante Savarino respondeu os xingamentos com um gesto obsceno dentro do ônibus do Atlético-MG.



O confronto direto entre Flamengo e Atlético-MG no Maracanã terminou com vitória dos mandantes por 1 a 0 e a disputa pelo título brasileiro nesta reta final de torneio volta a ficar aberta. Com o resultado na noite deste sábado, a diferença entre os dois clubes cai para 10 pontos, sendo que o Flamengo possui dois jogos a menos que o rival.



O jogo foi válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder isolado, o Atlético-MG continua com os mesmos 59 pontos que iniciou a rodada, enquanto o Flamengo chega a 49 pontos.