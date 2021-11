Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/10/2021 20:20

Rio - Fora dos gramados desde o começo de outubro, Arrascaeta utilizou as redes sociais para elogiar e fazer uma brincadeira com o atacante Michael, autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG. O uruguaio postou: "Quando está feio, esquece", disse o jogador.

Quando tá feio esquece — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) October 30, 2021

Michael decidiu para o Flamengo na vitória sobre o Atlético-MG. Titular no duelo de sábado, o atacante vem sendo o melhor jogador do clube carioca nos últimos jogos. O resultado positivo encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer na temporada.

Arrascaeta sofreu uma lesão de grau 2 na coxa e deverá continuar de fora na partida contra o Athletico-MG, na Arena da Baixada. Michael deverá seguir como titular no duelo que acontecer na próxima terça-feira.