Márcio Tannure é o chefe do DM do Flamengo - Reprodução

Publicado 31/10/2021 16:46

Rio - Desfalque de última hora na partida contra o Atlético-MG, o zagueiro Rodrigo Caio apresentou uma melhora clínica neste domingo. O defensor se apresentou melhor e realizou fortalecimento no joelho direito. O atleta deverá ser novamente desfalque no próximo duelo do clube carioca no Brasileiro.

Contra o Athletico-PR, Renato Gaúcho deverá repetir a zaga formada por Léo Pereira e Gustavo Henrique. Os dois jogadores foram titulares contra o Galo e tiveram boa atuação. Além de Rodrigo Caio, David Luiz não deverá ter condições de jogo.

Menos de uma semana após ser eliminado pela Copa do Brasil, o clube carioca irá reencontrar o Furacão, na Arena da Baixada. A partida faz parte de um dos jogos adiados do Flamengo no Campeonato Brasileiro.