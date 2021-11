Flamengo x Atletico-MG - Campeonato Brasileiro - 30-10-2021 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/11/2021 10:30

Rio - Se no Maracanã os torcedores do Flamengo fizeram a festa e comemoram a vitória, durante o jogo contra o Atlético-MG no último sábado, uma briga aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo. Na confusão, um caminhoneiro acabou sendo morto com um tiro no peito em um bar.

Segundo informações do "G1", o homem chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. Vale relembrar que apesar do fato ter ocorrido há mais de 500km de distância do Maracanã, já havia uma grande preocupação por parte das autoridades em relação a segurança dos torcedores. Felizmente, não houve maiores incidentes nos arredores do estádio.

De volta ao campo, o Flamengo vai encarar o Athletico-PR na próxima terça-feira, pelo Brasileirão. O jogo faz parte de uma das três rodadas que foram adiadas do Rubro-Negro carioca na competição. Depois do resultado positivo contra o time mineiro, a distância para liderança diminuiu e só a vitória interessa ao Fla.