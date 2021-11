Arão e Gustavo Henrique com Ceni - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/11/2021 11:29

Rio - Hoje comandando o São Paulo, o ex-treinador do Flamengo, Rogério Ceni deu entrevista após a vitória do time paulista neste domingo e respondeu sobre as especulações de mercado envolvendo possíveis contratações de jogadores do time carioca.

Rogério foi questionado se realmente pediu a vinda de Diego e Willian Arão, do Flamengo. Além dos jogadores do Rubro-Negro, ele também teria pedido por Felipe Alves, com quem trabalhou no Fortaleza.

“Três ótimos profissionais com quem eu trabalhei. Caras que eu tenho no mais alto conceito. Fariam bem a qualquer equipe do Brasil, mas em momento algum foi solicitado à direção, porque eu sei o momento que o São Paulo atravessa. Talvez o torcedor não saiba a verdade toda, o tamanho da situação que o São Paulo se encontra. Nós vamos ao mercado provavelmente. Quando for, ano que vem, não conversamos sobre nenhum jogador. Mas não temos condições de trazer jogadores nesse nível", afirmou Ceni, antes de completar:

“A gente precisa se reforçar para o ano que vem, mas dentro das possibilidades financeiras do clube. A gente tem que diminuir folha salarial e fazer com que o São Paulo volte a ter vida própria para o futuro ”, finalizou o treinador.