Gerson no Olympique de Marselha - Divulgação

Publicado 01/11/2021 10:59

Rio - Apesar de ter chegado com moral no Olympique de Marselha, Gerson não vive um bom momento no time francês. Passado por brigas com companheiro e até reclamações por ter sido substituído, o camisa 8 tem perdido espaço. Tendo isso em vista, outro ex-Flamengo, o meia Zé Roberto, indicou que o Coringa se encaixaria bem em outro gigante europeu.

"Quem se encaixaria muito bem no Bayern é o Gerson, ele tem uma canhota diferente, é um jogador moderno, gosto muito do futebol dele, se encaixaria bem no Bayern de Munique. Acho que ele cairia como luva no time, com um lateral esquerdo que apoia muito e o Gerson ia ficar muito bom o lado esquerdo do Bayern", afirmou Zé Roberto.

Zé Roberto inclusive já passou pelo Bayern de Munique, além de Real Madrid e Bayer Leverkusen. Gerson, por outro lado, passou por Fiorentina e Roma antes de chegar ao Flamengo, mas também não rendeu bem atuando na Europa.