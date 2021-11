Renato Gaúcho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/11/2021 12:25

Rio - Depois de quatro partidas sem vencer, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias no último sábado, ao superar o líder Atlético-MG. Com o placar magro de 1 x 0 no Maracanã, o Rubro-Negro interrompeu sua sequência negativa. O triunfo foi celebrado pelo treinador Renato Gaúcho, que fez questão de destacar a parte tática do grupo, que vinha sido duramente criticada.

"Muita gente acha que o Flamengo não tem parte tática. Acho engraçado que até 15 dias atrás, quando o Flamengo estava ganhando todo mundo, o time era quase perfeito. Tinha técnica, físico, tática. Bastou a gente não ganhar dois, três jogos que o Flamengo não tinha mais nada. O Flamengo tem maneiras de jogar. Hoje pegamos o Atlético-MG time poderoso e jogamos para dentro deles. Praticamente jogamos com quatro atacantes fixos", afirmou o treinador antes de completar:

"Na hora de atacar tinha quatro jogadores contra a zaga adversária, e na hora de defender eles ajudavam na marcação. Você não pode ter 4, 5 que somente atacam ou quatro, cinco que só defendem. Nós temos um grupo. E no momento que a gente estiver atacando, todo mundo vai se ajudar. Nossa marcação sempre começa nos atacantes. Não tivemos a posse que estamos acostumados, mas conseguimos o resultado que interessava", finalizou Renato.

Agora o Flamengo volta suas atenções para a partida contra o Athletico-PR, nesta terça-feira. O jogo é válido pela quarta rodada do Brasileirão, que foi adiada no começo da temporada. Marcada para às 16h, a partida será na Arena da Baixada. Apenas a vitória interessa ao time carioca para se manter vivo na briga pelo título.