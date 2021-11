Léo Pereira - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - Léo Pereira levantou diversas questões dos torcedores quando foi visto com um olho roxo na partida do Flamengo contra o Atlético-MG. Em entrevista à "FlaTV", o zagueiro justificou o machucado, que deixou marcas após ser atingindo pelo atacante Renato Kayzer, do Athletico-PR. O jogador do furacão, não foi sequer punido pela arbitragem, o que levou o camisa 4 do Rubro-Negro carioca a cobrar melhoras na arbitragem.

"Esse roxo foi do jogo passado, contra o Athletico. Em um lance em que subi para cabecear com o Kayzer, e ele deixou o cotovelo. Queria até comentar: no jogo contra o Barcelona-EQU, eu acabei cometendo o erro e fui expulso, e nesse lance, o juiz (Wilton Pereira Sampaio) só deu amarelo para ele (Renato Kayzer), nem quis ver no VAR, e eu estou aqui agora com roxo no olho, e ele saiu ileso, só com o cartão amarelo. A gente sabe que vem sofrendo muito com a arbitragem brasileira, mas esperamos que eles evoluam e tentem acertar mais”, desabafou Léo.

A zaga do Flamengo tem passado por altos e baixos nesta temporada, com Léo Pereira e sua atual dupla, Gustavo Henrique sofrendo duras críticas ao longo do ano. Agora, com Rodrigo Caio e David Luiz, dupla que é considerada titular de fora por lesão, o defensor acreditam que ele e Gustavo podem dar conta do recado.

A gente tem um elenco muito qualificado, com a chegada de novos jogadores, qualificou ainda mais. Formei uma ótima dupla com o Gustavo (Henrique) no último jogo, tivemos uma atuação muito boa, ou até impecável, tivemos pouquíssimos erros. Estamos evoluindo a cada dia”, finalizou.