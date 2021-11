Frequência de lesões em jogadores importantes assusta - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/11/2021 12:38

Rio - A polêmica envolvendo o fim do Brasileiro segue com tudo, tendo Flamengo e Atlético-MG como protagonistas. Após o presidente do Galo, Sergio Coelho, reclamar da postura do Rubro-Negro de tentar adiar o fim da competição, o vice de futebol, Marcos Braz, se pronunciou. O dirigente afirmou que o clube carioca tem mantido contato com a CBF e discutindo a melhor forma de terminar a temporada.

"Já temos gente indo na CBF, averiguando isso, mas temos que ouvir a CBF antes de falar qualquer coisa. Temos que ser responsáveis, não podemos ficar só jogando para a galera. O Flamengo vem aqui para tentar continuar na briga do tricampeonato brasileiro", afirmou em participação no canal "Rafla Mello".

Braz ressaltou as dificuldades que o Flamengo vai enfrentar por ter jogos a menos a fazer no Brasileirão e também estar na final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 27 de novembro.

"As dificuldades são enormes, não podemos deixar de usar essa retórica, não é desculpa. O Flamengo joga a cada 66 horas, o que dá menos de três dias, quase dois dias. É muito difícil jogar dessa maneira, mas agora temos que ir até o final assim", disse.