Dose dupla? Após fim de casamento, craque do Flamengo teria recebido influenciadoras em camarote particular

Rio - Um dos destaques do elenco do Flamengo, o meia uruguaio Arrascaeta terminou em agosto o seu casamento com a uruguaia Camila Bastini. Porém, de acordo com perfil de fofocas "Segue a Cami", a fila já andou de forma dupla para o craque rubro-negro.

De acordo com a página, Arrascaeta teria vivido um affair com Yá Burihan. Porém, após divulgar a informação, o perfil voltou atrás e revelou que na verdade o jogador estaria se relacionando com uma amiga de Yá: Vitória Bellato.

As duas são influenciadoras digitais e fazem muito sucesso nas redes sociais. De acordo com o perfil, Vitória Bellato e Yá Burihan também estiveram no camarote particular do jogador, no Maracanã, durante o jogo entre Flamengo e Athletico-PR.

Relatar erro