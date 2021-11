Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/11/2021 13:43

Rio - O lateral-esquerdo Ramon, de 20 anos, é considerado um dos xodós dos torcedores do Flamengo. No entanto, o jovem pode deixar o clube carioca. Além de uma sondagem do Bragantino, o Rubro-Negro estaria avaliando a possibilidade de aceitar vender o jogador para o futebol europeu. As informações são do jornal "Extra".

O jogador teve uma grande atuação na vitória sobre o Atlético-MG. Com a lesão de Filipe Luís, Ramon deverá ter uma sequência como titular no Flamengo. O atleta se tornou a segunda opção na posição, superando Renê.

Ramon fez a sua estreia como profissional do Flamengo no ano passado. Considerado uma joia, o lateral-esquerdo despertou interesse de clubes europeus, como o Valladolid, da Espanha. O jogador renovou o seu contrato até 2025 e tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 328,79 milhões).