Michael Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/11/2021 12:53

Rio - O bom momento de Michael tem feito o jogador do Flamengo ganhar apoio de ex-atletas ilustres rubro-negros. O ex-meia Zinho, atual comentarista dos Canais Disney, afirmou que o atacante deverá ser titular no clube carioca na vaga de Everton Ribeiro, que vem sendo convocado por Tite para a seleção brasileira.

"Se o Michael mantém esse nível nesse período que não tem Arrascaeta, ele virou titular. O Michael, hoje o time titular você escala com o Michael. Voltou Arrascaeta, jogou e está bem, aí não tem jeito, deixa o Michael no time e tem que olhar quem não está rendendo. No momento, fica uma disputa entre Everton Ribeiro e Michael e hoje o Michael joga um futebol melhor", afirmou o tetracampeão do mundo.

Zinho também opinou sobre outros jogadores que vem desfalcando o Flamengo e que devem assumir a posição de titular quando estiverem 100% fisicamente.

"O David Luiz estando bem fisicamente, entra na zaga com o Rodrigo Caio também se recuperando. Agora, o Arrascaeta inteiro e bem, tem que voltar a jogar, jogar alguns jogos, não adianta ele ir para um jogo só, não sei se é a solução tambem. Mas, ele voltando, jogando alguns jogos, pegando o ritmo, é titular", disse.