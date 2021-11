Cuca - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 02/11/2021 14:09

Rio - O técnico Cuca, do Atlético-MG, corre o risco de receber um gancho por agredir um funcionário do Maracanã após a derrota do clube mineiro para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, no último sábado. A denuncia será feita pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O comandante, assim como boa parte do time do Atlético-MG, se irritou com a "cera" dos jogadores do Flamengo. Uma confusão aconteceu no corredor para o vestiário do clube mineiro no Maracanã. Cuca perdeu a cabeça e acabou agredindo com um soco e um empurrão um dos profissionais que trabalhava no jogo no estádio.

Dentro de campo, o Flamengo levou a melhor e derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, gol marcado por Michael. Com o resultado, o clube carioca reduziu a vantagem do Galo na liderança do Campeonato Brasileiro.