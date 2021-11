Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/11/2021 18:48

Rio - O técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva após o fim do jogo entre Flamengo e Athletico-PR, na Arena da Baixada. Ao comentar a atuação do clube carioca que cedeu o empate no segundo tempo, após estar vencendo por dois gols de diferença, o comandante ressaltou que o Rubro-Negro conseguiu reduzir em um ponto a vantagem do líder Atlético-MG na ponta do Brasileiro.

"De hoje para amanhã nós diminuímos um ponto para o Atlético-MG. Os apagões acontecem com qualquer equipe e não só com o Flamengo. O problema é que o adversário veio para o tudo ou nada. É uma coisa que acontece no futebol e não é só com o Flamengo. Faltando dois minutos, infelizmente tomamos o gol de bola parada", afirmou.



Além disso, Renato Gaúcho disparou contra a arbitragem comandada por Marielson Alves Silva. Após o árbitro principal ter expulsado Renato Kayzer por uma agressão da Léo Pereira, o VAR o chamou para revisar o lance. Com isso, o atacante do Athletico-PR recebeu apenas o amarelo e foi peça fundamental no empate, marcando um dos gols do Furacão no segundo tempo.

"Não é possível. Está no lance. Foi agressão. O jogador que foi expulso e voltou foi quem fez o primeiro gol. Mas amanhã vão estar lá os entendidos vão dizer que estou dando desculpas. O futebol brasileiro ou ele muda ou ele está acabando", disse.