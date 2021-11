Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

GabigolAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/11/2021 18:16

Rio - O atacante Gabigol quebrou contra o Athletico-PR o jejum de gols contra o Flamengo. Questionado pelo repórter da Rede Globo, Eric Faria, sobre o ocorrido, o jogador minimizou os nove jogos sem balançar as redes com a camisa do clube carioca.

"Jejum não né? Porque eu estava na seleção brasileira e fiz gols. Sei que a imprensa sempre fala de mim, fazendo gols ou não. Mas era algo que não me preocupava, porque a carreira toda eu sempre fiz isso: que é gol", disse o jogador.

Apesar dos dois gols marcados por Gabigol na primeira etapa, o Flamengo sofreu o empate contra o Athletico-PR por 2 a 2. Com isso, a vantagem do líder Atlético-MG na liderança é de nove pontos.