Quatro jogadores do Flamengo estão em listaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/11/2021 18:52

Rio - Que o Brasil é um exportador nato de joias do futebol, disso ninguém tem dúvidas. Donos dos elencos mais cobiçados do Brasil e prestes a disputarem o principal torneio da temporada, Flamengo e Palmeiras possuem ativos que podem render bons valores no futuro. A empresa KPMG Football Benchmark divulgou a lista dos 10 jogadores mais valiosos do Brasil e os finalistas da Libertadores dominam a relação.

A KPMG Football Benchmark é uma empresa que faz análises do mercado financeiro e constantemente divulga estes e outros tipos de dados. Segundo o mais recente levantamento, Gabigol é o atleta mais valioso em atividade no País. Seu valor estimado em euros é de 27,6 milhões, aproximadamente R$ 182 milhões. Em 2021, o camisa 9 do Flamengo soma 27 gols em 36 partidas disputadas, incluindo Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

O segundo da lista é o jovem Gabriel Veron, do Palmeiras. São apenas 56 jogos como profissional com 11 gols marcados. Seu valor estipulado pela empresa é de 25,6 milhões de euros, aproximadamente R$ 169 milhões. O terceiro da lista é Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo. O uruguaio de 27 anos tem valores estipulados em 18,8 milhões de euros, cerca de R$ 123 milhões.

Além do meia rubro-negro, apenas outro estrangeiro compõe a lista de atletas mais valiosos em atividade no Brasil. É Matías Zaracho, do Atlético-MG. O meia argentino de 23 anos pode estar prestes a ser campeão do Brasileirão com o clube mineiro, uma vez que o título está muito bem encaminhado. Ele tem 9 gols em 47 jogos na temporada e valores de 10,7 milhões de euros, aproximadamente R$ 70 milhões.

Além de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, os três principais times do futebol brasileiro na atualidade, apenas outros dois clubes têm representantes na seleta lista: Corinthians, com Willian Borges, recém contratado do Arsenal, e o Grêmio, com Jean Pyerre, de apenas 23 anos.

Confira abaixo a lista completa dos 10 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro:

1) Gabigol (Flamengo): 27,6 milhões de euros, aproximadamente R$ 181,92 milhões.

2) Gabriel Veron (Palmeiras): 25,6 milhões de euros, aproximadamente R$ 168,74 milhões.

3) Giorgian De Arrascaeta (Flamengo): 18,8 milhões de euros, aproximadamente R$ 123,92 milhões.

4) Pedro (Flamengo): 16 milhões de euros, aproximadamente R$ 105,46 milhões.

5) Gabriel Menino (Palmeiras): 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 98,87 milhões.

6) Kenedy (Flamengo): 11,4 milhões de euros, aproximadamente R$ 75,14 milhões.

7) Patrick de Paula (Palmeiras): 11,3 milhões de euros, aproximadamente R$ 74,48 milhões.

8) Willian (Corinthians): 10,9 milhões de euros, aproximadamente R$ 71,85 milhões.

9) Matías Zaracho (Atlético-MG): 10,7 milhões de euros, aproximadamente R$ 70,53 milhões.

10) Jean Pyerre (Grêmio): 10,4 milhões de euros, aproximadamente R$ 68,55 milhões.