Publicado 03/11/2021 09:00

Rio - O Flamengo irá decidir a da Libertadores no próximo dia 27 contra o Palmeiras. No entanto, comprar o ingresso para a decisão contra o clube paulista não tem sido tarefa simples para o torcedor rubro-negro. Além do alto preço cobrado, da viagem para o Uruguai, até a forma de adquirir o bilhete não tem sido fácil. Um sócio-torcedor do clube carioca, que não quis se identificar, cumpriu à risca todas as recomendações do Rubro-Negro, e mesmo tendo um plano de alta prioridade na compra dos ingressos, não conseguiu efetuá-la.

"Entramos no site do sócio-torcedor para gerar um código no domingo. Foi uma orientação do próprio clube. Até aí tudo bem. Como eu sou sócio "Maior do Mundo", que é o plano mais caro, eu achei que não teria dificuldade. Estou com passagem comprada, hotel reservado, tudo certo. Quando entrei no horário indicado, nesta terça-feira, às 15 horas, mesmo tendo total prioridade não consegui.", afirmou.

O torcedor alega que o Flamengo estaria dando prioridade a torcedores comuns que buscam realizar a compra por meio de agências de viagem. Na opinião do rubro-negro, o clube não está valorizando os torcedores que ajudam mensalmente em suas contas.

"Reparei que o site oficial do Flamengo estava vendendo pacote de viagem. Pacote de hospedagem, passagem aérea. Aí, do nada, a minha prioridade que era a maior de todas, passa a não ser mais. Aí o sócio que paga mais caro, pagando todo mês anuidade, na hora de comprar ingresso eu não consigo. Entrei no horário correto indicado e apareceu para mim que estava esgotado. Ou seja, não consegui exercer o direito que o sócio-torcedor me prometeu.", disse.

O torcedor afirmou que não irá mais ser sócio do Flamengo e ainda prometeu acionar o Rubro-Negro na Justiça. "O cara que é sócio-torcedor fica sem conseguir comprar. Leva a melhor a pessoa que paga agência de viagens, outros vão ganhar ingressos, e aquele que participa da construção do clube fica em segundo plano", finalizou. Em contato com a reportagem, uma agência de viagens que anuncia o pacote para a final da Libertadores garantiu ter tido acesso aos ingressos da partida através da diretoria do clube carioca.

O Jornal O Dia entrou em contato com o Flamengo para abordar o ocorrido. Por meio da sua assessoria, o Rubro-Negro afirmou que não criou nenhuma nova categoria prioritária de sócio-torcedor e que a grande procura por ingressos foi o motivo pelo qual o torcedor não conseguiu efetuar a sua compra.