Marielson Alves Silva - Reprodução

Marielson Alves SilvaReprodução

Publicado 03/11/2021 11:00

Rio - A arbitragem de Marielson Alves Silva gerou muita insatisfação nos torcedores do Flamengo. Ele decidiu expulsar Renato Kayzer, após o jogador do Athletico-PR ter agredido Léo Pereira, porém, após revisão do VAR, voltou atrás e aplicou somente o amarelo. Em campo, o atacante foi destaque na reação do Furacão que buscou o empate no segundo tempo. Na súmula, o árbitro explicou o motivo de ter voltado atrás em sua decisão.

"Cartão amarelo aplicado a Renato Kayzer por golpear o seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola", relatou o árbitro no documento da partida realizada na última terça-feira na Arena da Baixada.

Com o resultado, o Flamengo reduziu a vantagem do líder Atlético-MG para nove pontos. O clube carioca ainda tem um jogo a menos que líder alvinegro. O Rubro-Negro volta aos gramados na próxima sexta-feira contra o Atlético-GO, no Maracanã.